На Львівщині виявили саморобний вертоліт із контрабандними цигарками

Вчора, 18 березня, у селі Библо Старосамбірського району через поломку на поле приземлився саморобний вертоліт із 11 ящиками контрабандних цигарок. Про це повідомив депутат Старосамбірської райради Василь Курій у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

Василь Курій першим розповів про таку «знахідку» і зазначив, що пілот літального апарата втік, однак прикордонники встигли затримати трьох чоловіків, що прибули на місце події.

«Пілот втік, але на місце посадки приїхав наземний супровід, який був затриманий прикордонниками. На гарячому взяли трьох «ділків», один – зі Старосамбірського району, два – зі Самбірського. Сам апарат саморобний, але зроблений доволі професійно. Двигун від мотоцикла BMW волочив на собі пілота і 11 ящиків контрабандних сигарет», – зазначив Василь Курій.

Львівський портал звернувся за коментарем до Головного управління Національної поліції у Львівській області, однак речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська зауважила, що цю ситуацію може прокоментувати Держприкордонслужба України.

У свою чергу речник Мостиського прикордонного загону Іван Галкін зазначив, що коментувати виявлення у селі Библо саморобного літального апарата він не може через таємницю слідства. Однак із його слів випливає, що такий випадок справді відбувся.

«І Служба безпеки України теж не коментуватиме дану ситуацію через те, що триває слідство», – сказав Львівському порталу Іван Галкін.

Фото: Facebook Василя Курія