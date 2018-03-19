На Львівщині повторно судитимуть грабіжника «зі стажем»

На Львівщині проведуть повторний розгляд надто м’якого вироку стосовно грабіжника «зі стажем». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

«У серпні 2016 року, 27-річний львів’янин, спільно із невстановленою слідством особою, пограбував 30-річну місцеву мешканку, відкрито зірвавши з неї золоті вироби. Загальна вартість викраденого становила майже 25 тис грн.», – нагадують у прокуратурі.

Вироком суду першої інстанції, чоловіка визнано винним та засуджено за ч.2 ст.186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб) до 4 років позбавлення волі.

Проте грабіжника звільнено від відбування покарання та встановлено іспитовий термін – 2 роки.

Зазначимо, що перевіряючи законність цього вироку, суд апеляційної інстанції не врахував, що засуджений раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин, однак знову вчинив правопорушення.

З касаційною скаргою прокуратури Львівської області, цьогоріч у лютому погодився Верховний Суд, який через істотні порушення вимог кримінального процесуального законодавства, скасував незаконне рішення та скерував кримінальне провадження на новий апеляційний розгляд.