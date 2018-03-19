На Львівщині на грип захворіли понад 12 000 людей

Протягом минулого тижня в області на грип та ГРВІ захворіли 12 412 осіб, що на 415 випадків більше, ніж за попередній тиждень. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, інтенсивний показник захворюваності за минулий тиждень, 11-18 березня, становив 491,4 при епідемічному порозі 622,7. Найбільше на грип та ГРВІ хворіли діти до 17 років – 58,9%.

У Львові минулого тижня медики зафіксували 4 099 хворих на грип, що на 228 випадків більше, ніж попереднього тижня. Інтенсивний показник на останньому тижні склав 531,3 при епідпорозі 963,1. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 52,8%, однак перевищення епідемічних порогів у вікових групах не зареєстровано.

Загалом протягом минулого тижня з діагнозом ГРІ в інфекційні стаціонари області госпіталізували 384 мешканців Львівщини, у тому числі 287 дітей віком до 17 років.

Додамо, із початку епідсезону, з 2 жовтня 2017 року, на Львівщині на гострі респіраторні інфекції захворіли 258 023 осіб, серед них – 157 039 дітей віком до 17 років.

Фото: medprice.com.ua