ОСТАННІ НОВИНИ

Львівський рибоохоронний патруль шукає працівників

Олександр Косик

|

16 березня розпочався прийом документів до рибоохоронного патруля Львівської області. В агентство шукають ще 6 рибоохоронних патрульних, а також адміністративний персонал. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі управління Державного агентства рибного господарства у Львівській області.

 

Відтак, шукають: заступника начальника відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль», начальника і головного спеціаліста відділу іхтіології та регулювання рибальства. З детальною інформацією щодо вимог до кандидатів та переліком документів можна ознайомитись за посиланням.

Керівник Львівського рибоохоронного патруля Леонід Кравець зазначив, що зараз в патрулі працюють 3 інспектори, ще 6 знаходяться на випробувальному терміні. Відповідно до штатного розпису у відомстві передбачено 15 патрульних.

«На території області протікає 8 950 річок та струмків, з яких такі великі річки як: Дністер, Західний Буг, Стрий. Також знаходиться 20 водосховищ. Тому, як бачите, достатньо велика кількість роботи. Тож запрошуємо амбітних людей, кому не байдужа рибна галузь подавати документи для участі в конкурсі», – заявили в управлінні.

Документи приймаються за адресою: 79034, м. Львів, вул. Тернопільська 2 а, до 16 год. 12 квітня 2018 року (включно).

У разі виникнення додаткових питань – звертайтеся за номером телефону: (032) 270-41-88 (Громик Людмила Іванівна).

Довідка

Патрульні будуть набиратись на основі відкритого конкурсу, пройдуть фахове навчання, курси підвищення кваліфікації. Зі свого боку держава створила необхідні умови для максимально ефективної рибоохоронної роботи. Це і наявність сучасної техніки та паливно-мастильних матеріалів, і зарплата близько 9 тис. грн.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мистецтво з присмаком повидла і бюрократії
Катерина РОДАК
Мистецтво з присмаком повидла і бюрократії

Унікальну неготичну будівлю на Богдана Хмельницького, 124 перетворять у мистецький простір «Фабрика повидла» не раніше 2...

Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова

Напевно, у Львові немає людини, яка б не знала про проблему з відсутністю паркомісць у нашому місті. Кожен водій, виїждж...

За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?
Соломія ГОЛОВІНА
За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?

Після трирічного мораторію Держлікслужба нарешті візьметься перевіряти аптеки. У Мінздоров’я сподіваються вивести на чис...

Серце на долоні або один день в хірургії серця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Серце на долоні або один день в хірургії серця

Це була вроджена вада серця, про яку не здогадувалися рідні, а операція була єдиним квитком в подальше життя. На жаль, с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...