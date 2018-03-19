Львівський рибоохоронний патруль шукає працівників

16 березня розпочався прийом документів до рибоохоронного патруля Львівської області. В агентство шукають ще 6 рибоохоронних патрульних, а також адміністративний персонал. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі управління Державного агентства рибного господарства у Львівській області.

Відтак, шукають: заступника начальника відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль», начальника і головного спеціаліста відділу іхтіології та регулювання рибальства. З детальною інформацією щодо вимог до кандидатів та переліком документів можна ознайомитись за посиланням.

Керівник Львівського рибоохоронного патруля Леонід Кравець зазначив, що зараз в патрулі працюють 3 інспектори, ще 6 знаходяться на випробувальному терміні. Відповідно до штатного розпису у відомстві передбачено 15 патрульних.

«На території області протікає 8 950 річок та струмків, з яких такі великі річки як: Дністер, Західний Буг, Стрий. Також знаходиться 20 водосховищ. Тому, як бачите, достатньо велика кількість роботи. Тож запрошуємо амбітних людей, кому не байдужа рибна галузь подавати документи для участі в конкурсі», – заявили в управлінні.

Документи приймаються за адресою: 79034, м. Львів, вул. Тернопільська 2 а, до 16 год. 12 квітня 2018 року (включно).

У разі виникнення додаткових питань – звертайтеся за номером телефону: (032) 270-41-88 (Громик Людмила Іванівна).

Довідка

Патрульні будуть набиратись на основі відкритого конкурсу, пройдуть фахове навчання, курси підвищення кваліфікації. Зі свого боку держава створила необхідні умови для максимально ефективної рибоохоронної роботи. Це і наявність сучасної техніки та паливно-мастильних матеріалів, і зарплата близько 9 тис. грн.