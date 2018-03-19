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До уваги водіїв: сьогодні на дорогах Львівщини буде ожеледиця

Юлія Шпак

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На дорогах Львівщини, сьогодні, 19 березня, буде ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 19 – 21 березня на дорогах збережеться ожеледиця. 19 березня очікується хмарна погода. Часом сніг. Вітер східний, 9 – 14 м/с. Температура вдень 2 – 7° морозу.

Водіїв просять бути вкрай обережними та уважними під час керування автомобілем.

«При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці», – нагадують у ДСНС.

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