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Для маленьких львів'ян у травні проведуть Дитячий форум

Дарина Смеречанська

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У  Львівському палаці 10-13 травня мистецтв триватиме Дитячий форум. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На маленьких львів’ян та їхніх батьків чекає декілька сотень заходів на різноманітних просторах, серед яких література, мистецтво, музика, кіно, мандри.

Як зазначила т.в.о. директора департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Ольга Березюк, основною цільовою дитячою аудиторією цьогорічного форуму є діти 1-7 класів. Відтак, заходи розмежують за трьома віковими категоріями – 3 – 4 років, 5 – 8 років та 9 – 14 років.

Довідка:

«Форум видавців у Львові» приділяє багато уваги просуванню читання поміж дітей та молоді: читання презентується як спосіб успішної соціальної адаптації, яка сприяє формуванню високорозвиненої особистості, здатної інтегруватися у світове співтовариство.

Серед основних проектів організації:

– Форум видавців у Львові (відбувається з 1994 року):
– Книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний фестиваль
– Конкурс «Найкраща книга Форуму»
– Конкурс дитячого читання «Книгоманія» (відбувається у всіх областях України, починаючи з 2002 року)
– Фестиваль дитячого читання «Книгоманія»
– Львівський міжнародний дитячий фестиваль (відбувається з 2007 року) та Форум видавців.

 

 

 

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