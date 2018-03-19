Академія сухопутних військ отримала Гран-прі на міжнародній освітній виставці

Національна академія сухопутних військ здобула Гран-прі за результатами авторитетних виставок вітчизняних та закордонних навчальних закладів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії.

Днями у столиці України місті Києві завершилась IХ міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та VІІ міжнародна виставка освіти за кордоном «WorldEdu», організатором яких є компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України й Національної академії педагогічних наук України.

Цьогоріч у роботі заходу взяли участь 758 учасників із 25 регіонів України та 12 країн світу, зокрема з Польщі, Німеччини, США, Болгарії, Чехії, Латвії, Молдови, Грузії, Словаччини, Китаю, Іспанії, Канади. Щоб презентувати свій навчальний заклад, вкотре долучились до цих заходів й офіцери та вихованці Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Формат виставок передбачає проведення науково-практичних конференцій, тематичних семінарів, круглих столів, презентацій, майстер-класів та інших заходів, які покликані продемонструвати різні навчальні заклади потенційним вступникам та експертам з питань освіти. Окрім того, практично всі дискусії та презентації відбуваються за участю провідних фахівців і науковців Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», педагогів-практиків, представників закордонних навчальних закладів, агенцій, міжнародних представництв, виробників і постачальників засобів навчання.

Традиційно, в рамках проведення виставок, відзначають переможців рейтингових виставкових конкурсів із врученням Гран-Прі, медалей різного ґатунку, а також сертифікатів якості наукових публікацій відповідно до показників міжнародної наукометричної бази даних «Scopus».

Цього року Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного отримала Гран-прі у номінації «Лідер вищої освіти України» з врученням диплому та іменного кубку.

У номінаціях «Розробка та використання інноваційних методик змішаного навчання» та «Впровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення освітнього процесу» військовий виш виборов золоті медалі. Окрім цього, за результатами оцінювання якості оформлення стенду та відеопрезентації вищого військового навчального закладу була нагороджена дипломами та грамотами.

Також під час проведення виставки для викладацького складу та вихованців Київського військового ліцею імені Івана Богуна було проведено відео-презентацію інноваційних методик навчально-виховного процесу та матеріально-технічного оснащення вищого військового навчального закладу. В ході презентації заступник начальника Національної академії з наукової роботи полковник Андрій Слюсаренко передав керівництву ліцею книгу «Світла пам’ять полеглим героям, честь і слава героям живим!». З метою розвитку навчально-методичної бази військовому ліцею було передано тематичні посібники, рекламні проспекти (брошури) та інші спеціалізовані видання, надруковані у Національної академії сухопутних військ.