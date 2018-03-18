Стежити за роботою снігоприбиральної техніки у Львові можна он-лайн

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, сьогодні з 08.00 до 14.00 год у Львові випало 5,6 мм снігу, що становить 12% від місячної норми, а загалом від 16 березня уже випало 37% місячної норми опадів. Стежити за роботою снігоприбиральної техніки можна он-лайн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Нагадаємо, що за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології впродовж 18 – 19 березня у Львові та області очікується різка зміна погоди. Так, 18 березня – сильні опади (мокрий сніг з переходом в сніг). Вітер північно-східний 9 – 14 м/с, пориви 15 – 22 м/с, хуртовини. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, снігові замети. Приріст снігового покриву 20 – 35 см. 19 березня – поступове припинення опадів. Водночас прогнозують зниження температури повітря: 18 березня вночі 11 – 16°С морозу, вдень 6 – 11°С морозу; 19 березня вночі 13 – 18°С морозу, вдень 2 – 7°С морозу.

Враховуючи погіршення погодних умов та несприятливі прогнози на найближчі дні, в місті оголошено режим чергування для комунальних служб, до роботи залучать всю наявну снігоочисну техніку. Також вихідні оголошено робочими днями для двірників та працівників ШРП міста.

Управління соціального захисту міста нагадує, що на час похолодання в місті цілодобово, без вихідних працює пункт обігріву в приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а. Тут забезпечують гарячими напоями, харчуванням швидкого приготування, за необхідності видається одяг. На період значного зниження температури повітря працюють також денні пункти обігріву на вул. Личаківській, 56, вул. Сербській, 15 та вул. Городоцькій, 163а.

Також мешканців просять не паркувати машини у недозволених місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Львівська міська рада також звертається до приватного бізнесу з проханням забезпечити належний благоустрій та прибирання територій біля магазинів, закладів харчування, торгових центрів тощо.

Усіх мешканців та гостей міста просять бути не байдужими та в разі потреби надавати допомогу людям, які цього потребуватимуть, або повідомляти про такі випадки відповідні служби.

Стежити за роботою снігоприбиральної техніки он-лайн можна тут: http://lviv.art-security.com/report/graph