На Верецькому перевалі віддали шану полеглим січовикам Карпатської  України

У неділю, 18 березня, з нагоди 79-ї річниці проголошення самостійності Карпатської України відбулися заходи із вшанування пам’яті січовиків біля меморіалу на Верецькому перевалі, що на Сколівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

Посадовці та депутати Львівської, Закарпатської та Тернопільської області, молодь, військові та громадськість поклали квіти та запалили лампадки до могил січовиків Карпатської України.

Опісля прозвучав Державний Гімн України, а священнослужителі відправили чин панахиди за полеглими героями.

Як відомо, 15 жовтня 2017 року у селі Климець Сколівського району на Верецькому перевалі відкрили Меморіальний комплекс полеглим січовикам Карпатської України. Саме Верецький перевал – став місцем загибелі понад 600 патріотів, які героїчно боролись за незалежність української держави наприкінці 30-х років 20 століття.

На Меморіальному військовому кладовищі спочиває 22 Героїв часу Карпатської України. У 90-х роках ХХ століття на Верецькому перевалі було встановлено символічний меморіальний знак. Роботи з пошуку та перепоховання українських героїв розпочали у 2008 році пошуковці меморіально-пошукового підприємства «Доля», що при Львівській обласній раді. Пошуки героїв Карпатської України продовжуються.

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