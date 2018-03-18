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На благодійному концерті у Львові збиратимуть кошти на порятунок онкохворої дівчинки

Омелян Шевчук

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Львів’ян запрошують на благодійний концерт «Весна за життя Соломійки Шарко», Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Благодійний концерт «Весна за життя Соломійки Шарко», відбудеться у суботу, 24 березня в палаці культури залізничників «Рокс» (вул. Федьковича, 54). Перед концертом у фойє палацу відбудеться благодійний ярмарок. Усі кошти скерують на лікування 2-річної онкохворої дівчинки.

«Якщо не маєте можливості відвідати концерт – допоможіть відвідати його дітям з інтернатів, мешканцям геріатричного пансіонату та сім’ям вояків російсько-української війни! Кошти підуть на лікування 2-річної онкохворої дівчинки», – зазначили організатори.

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