На благодійному концерті у Львові збиратимуть кошти на порятунок онкохворої дівчинки

Львів’ян запрошують на благодійний концерт «Весна за життя Соломійки Шарко», Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Благодійний концерт «Весна за життя Соломійки Шарко», відбудеться у суботу, 24 березня в палаці культури залізничників «Рокс» (вул. Федьковича, 54). Перед концертом у фойє палацу відбудеться благодійний ярмарок. Усі кошти скерують на лікування 2-річної онкохворої дівчинки.

«Якщо не маєте можливості відвідати концерт – допоможіть відвідати його дітям з інтернатів, мешканцям геріатричного пансіонату та сім’ям вояків російсько-української війни! Кошти підуть на лікування 2-річної онкохворої дівчинки», – зазначили організатори.