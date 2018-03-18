Через сильний снігопад зі Львова скасовано авіарейс до Мюнхена та Стамбула?

У Львові через сильний снігопад не пішов на посадку літак авіакомпанії Lufthansa із Мюнхена. Повітряне судно Bombardier CRJ-900LR зробило чотири круги на підльоті до Львова і було переправлено у зворотному напрямку. Такі дані навігаційної системи flightradar24, передає кореспондент Львівського порталу.

Окрім цього було скасовано літак зі Стамбула авіаліній Pegasus Airlines.

Водночас після цього у аеропорті «Львів» успішно прийняли літак авіакомпанії LOT із Варшави. Зараз також на підльоті літак Ernest Airlines із Неаполя.