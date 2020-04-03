Мешканець Львівщини на возі з кіньми втопився у ставку

У Миколаївському районі Львівської області 70-річний чоловік не впорався з керуванням возом, запряженим кіньми, внаслідок чого з’їхав у ставок і загинув. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у Миколаївське відділення поліції 2 квітня близько 15:00 год. надійшло повідомлення про чоловіка, котрий загинув, впавши у водойму в одному з сіл району.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, загиблий 70-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням возом, запряженим кіньми, внаслідок чого з’їхав у ставок та впав у воду.

Очевидці події прийшли на допомогу односельчанину, витягнули його на берег, надали домедичну допомогу та повідомили про подію лікарів та поліцейських. На жаль, незважаючи на усі зусилля, врятувати чоловіку життя не вдалось.

За фактом слідчі Миколаївського відділення поліції відкрили досудове розслідування за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою «нещасний випадок».

Тіло загиблого скеровано на експертизу, правоохоронці встановлюють обставини події.