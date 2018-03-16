У Львові кличуть на безкоштовні курси англійської для учасників АТО

У Львові, за ініціативи волонтерів, та за підтримки центру надання послуг учасникам бойових дій відкрито курси англійської мови. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Всі заняття абсолютно безкоштовні для всіх учасників АТО та волонтерів, що бажають отримати, або покращити свої знання з англійської мови. Ми це робимо, щоб люди, які повернулись з війни відчували турботу про себе і нашу вдячність за самовідданість. Знали, що наші серця відкриті для вас, наші захисники!», – розповіла організатор курсів, волонтер Олена Баран.

Цьогорічні курси іноземних мов для учасників АТО мають три рівня. Тобто для початківців, для тих, хто вже має певні знання і розмовний клас так званий «speaking club».

Деталі про роботу курсів можна взнати за адресою: місто Львів вул. Пекарська 41. Або в робочий час за телефонами: (032) 254 61 16; +38 067 962 83 25; +38 063 434 65 46.

Тарас Грень.