На Львівщині ініціюють звільнення головного лісівника Старосамбірщини через незаконні вирубки

Старосамбірська районна рада звернеться до Львівської обласної ради з вимогою звільнити з посади керівника Старосамбірського лісогосподарського підприємства ЛГП «Галсільліс» Дмитра Єдинака. Відповідне рішення стало реакцією районних депутатів на факти вирубки лісу у межах та околицях села Лопушанка-Хомина, що у Старосамбірському районі на Львівщині.

Так, на цій території зафіксували чергову вирубку дерев, яку місцеві активісти називають незаконною. На початку березня депутат Старосамбірської районної ради Василь Курій повідомив про вирубку лісу на території, що підпорядкована Старосамбірському «Галсільлісу» у Лопушанці-Хоминій. Це село, зазначимо, належить до Стрілківської сільської ради.

10 березня у селі Лопушанка-Хомина відбулися збори мешканців, де було вирішено заборонити будь-які рубки лісу Старосамбірським ДЛГП «Галсільліс» та ДП «Старосамбірське лісомисливське господарство» в селіЛопушанка-Хомина і його околицях. Відповідне рішення 14 березня підтримали на президії Старосамбірської районної ради. Водночас під час президії районні депутати напрацювали звернення до Львівської облради з вимогою звільнити керівника Старосамбірського «Галсільлісу» Дмитра Єдинака.

«Ми проголосували, аби звернутися до обласної ради з тим, що «Галсільліс» порушує їхнє рішення про те, що рубки повинні погоджуватися із громадою. Керівник «Галсільлісу» зізнався, що не контролює ситуацію, і роботи проводяться без його відома. Районна рада також звернулася до обласної ради і до керівництва «Галсільлісу» з пропозицією внести кадрові зміни і змінити керівника Старосамбірського «Галсільлісу» та лісівника, який працює там. Тому що вони свідомо грубо порушили вимогу громади», – розповів Львівському порталу Василь Курій.

Наразі, за словами депутата, на території Лопушанки-Хоминої вирубка лісу вже не ведеться. За останні місяці, за його даними, на цій та на ближніх територіях зрубали вже кілька гектарів лісу.

Зазначимо, що вкінці січня у Львові на прес-конференції Василь Курій заявив, що вирубки у Лопушанці-Хоминій веде підприємець Василь Білас.

«Керівник підприємства під відеозапис заявив мені, голові РДА, заступнику голови райради, прокурору та начальнику відділу поліції, що рубку проводить підприємець Василь Білас», – повідомив тоді Курій.

У коментарі Львівському порталу голова Старосамьрської РДА Орест Бонк зазначив, що «Галсільліс» замовив обслуговування лісу на ділянці, вирубку на якій виявили у березні, у приватного підприємця.

«Галсільліс виставив наProzorro цю ділянку – її купив ПП «Ірина». Потім власник цього підприємства помер, і вони зараз провели нову процедуру, і купив її (ділянку-ред.) інший підприємець», – розповів він.

Він додав, що за фактом цієї вирубки поліція відкрила кримінальне провадження, і наразі ведеться слідство.

Львівський портал промоніторив сайт публічних закупівель Prozorro і знайшов лише один варіант закупівлі «Гальсільлісом» послуг з деревообробки, який підходить під те, що розповів Орест Бонк. Так, у листопаді 2017 року Старосамбірське лісогосподарське підприємство ЛГП «Галсільліс» замовило заготівлю та трелювання деревини на площі 0,5 га на 29 кварталі лісу на території Стрілківської сільської ради у ПП «Ірина», а у лютому 2018 року 0,5 га цієї ж ділянки на аукціоні у «Галсільлісу» виграв ФОП «Надич Микола Миколайович».

Зазначимо також, що 9 березня на місце події також виїжджали представники руху «Лісова варта», які визначили площу вирубки та конфігурацію ділянки та незабаром зможуть отримати точні дані про масштаби рубок.

«Нам повідомили, що в околицях села Лопушанка-Хомина ідуть рубки. «Лісова варта» виїхала на це повідомлення. У той день, коли у нас був виїзд, рубок не велося. Але ми обов’язково зробимо запит, щоб отримати інформацію про документи на цю ділянку, яку ми відвідали», – розповів Львівському порталу координатор волонтерів проекту “Лісова варта” у Львівській області Богдан Вихор.

Своєю чергою Державна екологічна інспекція у Львівській області провести перевірку вирубки лісу не може через діючий мораторій.

«Ми звернулися в Державну регуляторну службу щодо надання погодження на проведення позапланової перевірки. На жаль, за першим зверненням нам прийшла відмова, відтак ми не можемо повноцінно вживати відповідних заходів. Послали вдруге відповідний документ на погодження, проте, на жаль, ще не маємо відповіді», – зазначив Львівському порталу керівник екоінспекції області Микола Маланич.

За його словами, впродовж 10 днів екоінспекція має отримати відповідь на другий запит.