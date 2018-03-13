Спалах кору в школі №100. Захворювання підтвердили у десятьох школярів 

Начальник управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик розповіла про ситуацію із захворюванням на кір у школі № 100, де через захворювання зупинили навчання у двох класах.

Нагадаємо, вчора з’явилася інформація про те, що у цьому навчальному закладі на кір захворіло 17 дітей.

Втім, начальник управління освіти зазначила, що захворювання підтвердили у десятьох учнів.

«На сьогоднішній день ситуація стабілізувалася. Із тих 17 дітей, які були вчора заявлені, підтвердилося те, що тільки 10 дітей є захворілими на кір: це діти 5А та 5В класів. Звичайно, наказом керівника навчального закладу було припинено навчання у тих двох класах», – розповіла Зоряна Довганик.