Львівщина попрощалася з загиблим в АТО 24-річним червоноградцем

Сьогодні, 12 березня, на Сокальщині провели в останню путь добровольця Юрія Луговського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

24-річний боєць загинув від кулі снайпера. Юрій Луговський народився і жив у Червонограді. Був активним учасником Революції Гідності. З перших днів війни пішов добровольцем на фронт. Спочатку служив у батальйоні “Донбас”, потім у полку “Азов”. Позивний – Барет.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Фото: ЛОДА, Нео-радіо