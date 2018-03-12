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Львівщина попрощалася з загиблим в АТО 24-річним червоноградцем

Дарина Смеречанська

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Сьогодні, 12 березня, на Сокальщині провели в останню путь добровольця Юрія Луговського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

24-річний боєць загинув від кулі снайпера. Юрій Луговський народився і жив у Червонограді. Був активним учасником Революції Гідності. З перших днів війни пішов добровольцем на фронт. Спочатку служив у батальйоні “Донбас”, потім у полку “Азов”. Позивний – Барет.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Фото: ЛОДА, Нео-радіо

 

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