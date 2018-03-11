Вулицями Львова пройшла Хресна хода

У Хрестопоклонну неділю, сьогодні, 11 березня вулицями міста Львова пройшла молитовна Хресна хода. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Хресна хода вирушила о 15:00 год. від храму Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22) до пам’ятника Праведному Митрополиту Андрею (пл. св. Юра, 5).

На спільну молитву зібралися кілька десятків тисяч мешканців Львівщини, представники чернецтва, духовенство Львівської архиєпархії УГКЦ, студенти Львівської духовної семінарії святого Духа, Українського католицького університету та інших львівських вищих навчальних закладів.

Очолив Хресну ходу Високопреосвященний владика Ігор, Митрополит і Архиєпископ Львівський.

Нагадуємо, що масова весняна молитовна Хресна хода, під час якої провадять роздуми над страстями Господа Ісуса Христа, відбувається у Львові щороку у Хрестопоклонну неділю – третю неділю Великого посту. Зазвичай у ній беруть участь кілька десятків тисяч людей.

Фото: ЛОДА