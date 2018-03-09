Від кулі снайпера загинув доброволець з Червонограду

Вночі 9 березня у зоні бойових дій на Донбасі загинув житель Червонограду Юрій Луговський. Про це повідомила у Facebook його мати.

Як стало відомо Львівському порталу, загинув мешканець Червонограду о близько 2.00 год. ночі від снайперської кулі. Юрій Луговський був добровольцем у зоні АТО ще з 2014 року, воював під псевдо “Барет”.

У Червонограді у зв’язку із трагічною подією скасовані усі заходи до Дня народження Тараса Шевченка та оголошено траур. О 15.00 год. в Народному домі міста відбудеться спільна молитва.