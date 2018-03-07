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У Львові пропала 14-річна школярка

Катерина Родак

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У Львові розшукують 14-річну дівчинку, яка 6 березня зранку вийшла з дому і досі не повернулася. Про це повідомляє депутат міської ради Львова та співробітник поліції Ігор Зінкевич.

 

Так, Хома Хома Анастасія Петрівна, 21.06.2003 р.н., учениця 9 класу близько о 07:30 вийшла з дому на вулиці Промисловій.
Прикмети: зріст 150 см., середньої тілобудови, на правій щоці родинка, світлорусе довге волосся.


Одягнена дівчинка була в сірі джинси, чорну куртку, шапку в’язану чорно сірого кольору, темно сині замшеві черевики.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про дитину, просять телефонувати на 102.

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