У Львові пропала 14-річна школярка

У Львові розшукують 14-річну дівчинку, яка 6 березня зранку вийшла з дому і досі не повернулася. Про це повідомляє депутат міської ради Львова та співробітник поліції Ігор Зінкевич.

Так, Хома Хома Анастасія Петрівна, 21.06.2003 р.н., учениця 9 класу близько о 07:30 вийшла з дому на вулиці Промисловій.

Прикмети: зріст 150 см., середньої тілобудови, на правій щоці родинка, світлорусе довге волосся.



Одягнена дівчинка була в сірі джинси, чорну куртку, шапку в’язану чорно сірого кольору, темно сині замшеві черевики.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про дитину, просять телефонувати на 102.