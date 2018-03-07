На Львівщині затримали нелегалів з Марокко

Прикордонники Мостиського загону попередили чергове порушення державного кордону України двома марокканцями. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Вчора ввечері, 6 березня, мешканці одного з прикордонних сіл повідомили дільничному інспектору прикордонної служби відділу «Краковець» про двох іноземців африканської зовнішності. На пошук невідомих вибула група реагування прикордонників, затримати їх вдалося за 400 метрів від державного кордону. Розшукуваними виявились громадяни Марокко, чоловіки 1988 та 1989 років народження, при собі вони мали документи та посвідки на тимчасове проживання в Україні. В ході розбору з’ясувалось, що іноземці навчаються на першому курсі одного із українських вишів. Проте надати аргументовану відповідь, що вони робили поблизу кордону з ЄС за десяток годин дороги від ВУЗу, чоловіки не змогли. Згодом мандрівники зізнались, що на меті мали дістатися сусідньої Польщі, а далі до країн Європи.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України, вчинену групою осіб іноземців буде притягнено до адміністративної відповідальності. Згідно частини 2 статті 204-1 КУпАП стягнення статті передбачає штраф у розмірі до 8500 тисяч гривень кожному.