Міносвіти змінило програму з української літератури для старшокласників. Перелік творів

Міносвіти опублікувало оновлені списки з української літератури для 10 та 11 класів. За ними учні вчитимуться з наступного навчального року.

Засновник видавництва O.K. Publishing Олександр Кириленко опублікував на своїй сторінці у Facebook список творів, що були змінені чи додані до програми.

Зокрема, програма обов’язкової літератури для учнів 10-11 класів зазнає таки змін:

10 клас

Для 10-класників у програмі залишаться такі твори, як «Кайдашева сімя» Івана-Нечуя Левицького, «Мартин Боруля» Івана-Карпенка-Карого, «Intermezzo», «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського, «Камінний хрест» Василя Стефаника, «Момент» Володимира Винниченка, вірші «З журбою радість обнялась…», «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..», «По дорозі в Казку» Олександра Олеся.

Водночас роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» тепер школярі читатимуть не повністю, а лише першу та четверту частини. З віршів та поем Івана Франка виключать «Декадент», решту («Гімн» («Замість пролога»), «Сікстинська мадонна», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені…», «Легенда про вічне життя», «Мойсей», «Сойчине крило», ) – залишать. З творів Лесі Українки виключають вірші «І все-таки до тебе думка лине…», «Хвиля», «Уста говорять: “Він навіки згинув!..”», залишаться поема «Лісова пісня», вірші «Стояла я і слухала весну…», «Contra spem spero!» та додадуться такі: «Слово, чому ти не твердая криця…», «Мріє, не зрадь».

З поезій Миколи Воронного виключать вірш «Іванові Франкові», натомість «Блакитну Панну» та «Інфанту» залишать.

Замість «Землі» Ольги Кобилянської школярі читатимуть два інші твори письменниці: – «Іmpromtu phantasie», «Valse melancolique».

Роман Михайла Старицького «Облога Буші» зі шкільної програми виключають. Так само діти не читатимуть оповідання «Каторжна» Бориса Грінченка.

11 клас

Для 11-класників у програмі залишаться такі твори, я вірші Павла Тичини «Арфами, арфами…», «О панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Одчиняйте двері…», «Пам’яті тридцяти», повість «Я (Романтика)» Миколи Хвильового, «Місто» Валер’яна Підмогильного, «Мина Мазайло» Миколи Куліша, «Поза межами болю» Осипа Турянського, «Тигролови» Івана Багряного, вірші Василя Симоненка «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…», «Балада про соняшник» Івана Драча, «Три зозулі з поклоном» Григіра Тютюнника.

З поетів-неокласиків школярі вивчатимуть лише два вірші Максима Рильського «Солодкий світ!..», «У теплі дні збирання винограду», з віршів Євгена Плужника залишаться такі: «Вчись у природи творчого спокою…», «Ніч… а човен – як срібний птах!..» (виключають «Для вас, історики майбутні…», «Річний пісок…»). Замість «Шалади в морі» і «Дитинства» Юрія Яновського у шкільній програмі буде «Майстер корабля». Натомість творів Остапа Вишні побільшає: до гуморесок «Моя автобіографія» та «Сом» додають «Письменники». Також до віршів – «Зелена євангелія», «Різдво» Богдана-Ігоря Антонича додається «Коляда».

Замість віршів Євгена Маланюка «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?..» учні вивчатимуть «Уривок з поеми», «Напис на книзі віршів…».

Не будуть більше школярі під час навчання читати «Україну у вогні» Олександра Довженка. Міносвіти залишило «Зачаровану Десну» письменника і додало його «Щоденник».

До «Двох кольорів» Дмитра Павличка додали ще вірш «Я стужився, мила, за тобою…». Замість вірша Миколи Вінграновського «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…» діти вчитимуть «У синьому небі я висіяв ліс».

Зміняться також вірші Лін Костенко. Якщо раніше діти вчили такі твори, як «Страшні слова, коли вони мовчать…», «Українське альфреско», «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці люблю…», «Недумано, негадано…», «Маруся Чурай», то тепер перелік творів поетеси, який вчитимуть 11-класники, виглядає так: «Страшні слова, коли вони мовчать…», «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Недумано, негадано…», «По сей день Посейдон посідає свій трон…», «Маруся Чурай».

З віршів Василя Стуса школярі вивчатимуть «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…».

Замість творів «За мить щастя», «Залізний острів» (із роману «Тронка») Олеся Гончара Міносвіти пропонує його новелу «Модри Камень».

Водночас зі шкільної програми виключають літературний авангард Михайла Семенка, «Дім на горі» Валерія Шевчука та «Диво» Павла Загребельного.