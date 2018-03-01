Суд відправив за грати чоловіка, що зарізав знайомого під час пиятики у Винниках

Колегія суддів Сихівського районного суду Львова відправила на 6 років до тюрми мешканця Винників, який минулого року зарізав свого знайомого.

15 лютого 2017 року близько 21.45 год. чоловік разом з декількома товаришами розпивав алкоголь біля магазину «Винничанка» у Винниках. Під час конфлікту чоловік наніс знайомому 10 ударів ножем в різні ділянки тіла, в результаті чого той помер на місці події.

Під час судового засідання підсудний свою провину не визнав. Він розповів, що померлий спричинив з ним конфлікт і вдарив його в лице. Після цього підсудний нібито викликав таксі і пішов із закладу. Дорогою додому, за його словами, він був затриманий поліцією.

Проте у суддівському вироку наведено декілька показів свідків та висновків експертиз, з яких суд прийняв рішення, що чоловік таки винен у вбивстві свого знайомого. Зокрема, таксист, який під’їхав на замовлення підсудного, побачив, що він намагається витерти закривавлену руку пачкою від сигарет. Працівник таксі одразу звернувся до патрульних, від яких потім чоловік ще якийсь час утікав, перш ніж його затримали. Коли чоловіка затримали, то він плутався у свідченнях і не міг до кінця пояснити, що з ним відбулось.

Заслухавши всі сторони справи, суд прийняв рішення позбавити підсудного волі на 8 років. Але оскільки він перебував у СІЗО з 15 лютого 2017 року, коли ще не був скасований «закон Савченко», цей рік рахуватиметься йому за два. Таким чином чоловік проведе у тюрмі 6 років.