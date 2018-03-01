Порошенко помилував львів’янку, яку засудили на довічне ув’язнення

Президент України Петро Порошенко помилував довічно засуджену львів’янку Любов Кушинску.

Як повідомив у Facebook народний депутат України Олександр Грановський, жінку звільнять у березні цього року після 20,2 років ув’язнення.

Грановський повідомив, що близько року тому йому подзвонив заступник міністра юстиції Денис Чернишов і розповів історію про жінку, яка відбуває покарання, яке вона не скоювала.

«Цю впевненість, зі слів Дениса, завжди і багато років поділяли всі без винятку керівники відомства, професійне юридичне співтовариство, але беручи до уваги специфіку нашого КПК, зробити так нічого і не змогли. Допомогти жінці в принципі нікому: донька після звинувачення у вбивстві 2 чоловік поїхала в іншу країну, інших родичів немає, як і грошей на захист», – написав він.

Грановський також розповів про своє враження від відвідин Кушинської в колонії у Харкові.

«Треба сказати, що мене в якійсь мірі підкупив відвертий монолог Люби, яка навіть після стількох років зберігала спокій, демонструвала гостроту розуму, багато читала, стежить за усіма політичними та іншими подіями. Вона ніколи в спілкуванні зі мною не приховувала, що добре пам’ятає і те, за що могла б відповісти за законом, але вона не вбивала і не збиралася в цьому зізнаватися. Складність її ситуації ще й у тому, що Любов категорично відмовлялася визнати провину і, тим самим, отримати право звернутися до президента України з проханням про помилування», – зазначив він.

Відтак депутат знайшов суддів, прокурорів, які звинувачували Любу, свідків цієї справи.

«Поза всяким сумнівом, у той далекий час система отримала однозначну команду: Люба Кушинська повинна здохнути на нарах. Так не сталося. Люба скоро звільниться і, впевнений, скасує в судовому порядку всі ті незаконні рішення, через які її друзі і товариші відправили в місця не настільки віддалені. У цієї системи, природно, є конкретні імена і ми зможемо їх офіційно назвати найближчим часом», – написав нардеп.

Він повідомив, що особисто звернутися з проханням до президента України і, відповідно, до комісії з помилування.

Додамо, що Любов Кушинська- єдина жінка в Україні, засуджена до вічного ув’язнення. Її визнали винною у замовлення подвійного вбивства Ярослава Дрожджаля, який мав намір продати їй своє помешкання, та його тестя Ореста Циньовського у 1997 році. На той час вона була директором фірми «Квазкар». Після вісім років з моменту скоєння вбивства в Любов Кушинську засудили до довічного ув’язнення, а виконавця замовленого вбивства Андрія Манька відправили у тюрму на 15 років.