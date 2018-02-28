Скандальний соліст Львівської опери Санжаревський звільнився за власним бажанням

Звинувачений у сепаратизмі соліст Львівського національного театру опери і балету Микола Санжаревський написав заяву на звільнення. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив директор Львівської опери Василь Вовкун.

Зокрема, він розповів, що в Оперному театрі провели розслідування. Зараз керівництво Опери продовжує спілкуватись із СБУ стосовно Миколи Санжаревського.

«Із завтрашнього дня Санжаревський не є артистом нашого театру», – зазначив Василь Вовкун.

Директор Львівської опери уточнив, що соліст написав заяву на звільнення за власним бажанням.

«Йому було повідомлено, що він зараз не може виходити на сцену, бо може бути різне сприйняття уже його політичної позиції, а його як артиста на сцені», – зазначив Василь Вовкун.

Станом на 28 лютого Микола Санжаревський не числиться серед артистів Львівського оперного театру на його офіційному сайті.

Водночас у прес-службі СБУ Львівському порталу повідомили, що розслідування справи Санжаревського триває. Наразі проводяться експертизи вилучених під час обшуків речей.

Додамо, що через кілька тижнів після скандалу Микола Санжаревський видалив свій профіль у Facebook. Через це зв’язатися із ним Львівському порталу для коментаря не вдалося.

Нагадаємо, інформацію про сепаратистські погляди соліста оприлюднила журналістка з Одеси Олена Добровольська. Вона опублікувала скріни зі сторінок з соцмереж Санжаревського, де видно, що він поширює інформацію антиукраїнського характеру та підтримує незаконну владу на окупованих територіях.

У стінах Львівської опери Львівському порталу підтвердили, що колектив вже давно знає про антиукраїнські погляди Миколи Санжаревського, проте жодних дій щодо цього не вживалось.

Згодом керівництво Львівського театру опери та балету імені Соломії Крушельницької звернулося до Служби безпеки України та прокуратури стосовно Санжаревського.

Коли розгорівся скандал довкола Миколи Санжаревського, він перебував поза межами України. На прохання Львівського порталу прокоментувати скандальну інформацію про себе, М. Санжаревський відповів: «Після повернення в Україну та відвідування відповідних інстанцій на кшталт СБУ я надам коментар».

Згодом Служба Безпеки провела у помешканні Санжаревського обшуки.