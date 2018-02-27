ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині молодик накинувся з ножем на власну сусідку

Олександр Косик

|

На Жидачівщині чоловік накинувся з ножем на сусідку. Жінка з тілесними ушкодженнями госпіталізована у травматологічне відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Жидачівське відділення поліції 26 лютого надійшло повідомлення про те, що близько 19.00 в багатоквартирному будинку на вулиці Данила Галицького поранено жінку.

Як встановили правоохоронці, до вчинення правопорушення причетний 28-річний місцевий мешканець. Вибігши зі своєї квартири на сходову клітку, чоловік вдарив кілька разів ножем 54-річну сусідку, спричинивши їй непроникаючі поранення голови та грудної клітки. Потерпіла госпіталізована у травматологічне відділення лікарні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до двох років.
Поліцейські встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?
Вероніка РОЙ
Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?

Більшість людей вважають, що щеплення робляться лише в дитячому віці, а імунітет, набутий в результаті вакцинації, збері...

Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...