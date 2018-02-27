На Львівщині молодик накинувся з ножем на власну сусідку

На Жидачівщині чоловік накинувся з ножем на сусідку. Жінка з тілесними ушкодженнями госпіталізована у травматологічне відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Жидачівське відділення поліції 26 лютого надійшло повідомлення про те, що близько 19.00 в багатоквартирному будинку на вулиці Данила Галицького поранено жінку.

Як встановили правоохоронці, до вчинення правопорушення причетний 28-річний місцевий мешканець. Вибігши зі своєї квартири на сходову клітку, чоловік вдарив кілька разів ножем 54-річну сусідку, спричинивши їй непроникаючі поранення голови та грудної клітки. Потерпіла госпіталізована у травматологічне відділення лікарні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до двох років.

Поліцейські встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.