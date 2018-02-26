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У області обіцяють відновити ліси на площі понад дві тисячі гектарів

Дарина Смеречанська

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У 2018 році ліси відтворять на площі понад 2 тис. га. Про основні плани лісовідновлення державних лісогосподарських підприємств на 2018 рік йшлося під час засідання колегії Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, передає прес-служба ЛОР.

 

За словами начальника Львівського ОУЛМГ Анатолія Дейнеки, усі держані лісогосподарські підприємства управління склали проекти лісових культур та природного поновлення на 2018 рік.

«Загальні обсяги відтворення лісів на 2018 запроектовані на площі 2124,7 га. Зокрема, створення лісових культур на площі 991,4 га (47 %) та природне відновлення на площі 1133,3 га (53 %). Для створення цьогоріч лісових культур восени 2017 року проведено підготовку ґрунту на площі 325 га, що становить 33% від загального обсягу садіння лісових культур», – розповів він.

Підсумовуючи, Анатолій Дейнека зазначив, що лісівники мають забезпечити у запланованому обсязі відтворення лісів, надавши суспільству повну інформацію про стан лісовідновлення.

 

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