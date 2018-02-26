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Біля Парку культури прокладуть нову вулицю і зведуть 6-поверхівку

Катерина Родак

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У Львові неподалік Парку культури планують збудувати 6-поверховий будинок і прокласти нову вулицю. Це передбачено проектом детального планом території вул. Героїв Майдану, вул. М. Глінки у Львові, який розробляє ДІПМ «Містопроект» на замовлення міської ради.

 

Громадські слухання стосовно цього детального плану проводитимуться з 24 лютого до 19 березня 2018 року.

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту детального плану,  він охоплює територію площею 4,02 га. Тут передбачається будівництво багатоквартирного 6-поверхового будинку з гаражем на шість машин. Ще 6 паркомісць передбачається під балконом-терасою першого поверху.

На першому поверсі будинку розміщуватимуться заклади обслуговування.

У проекті ДПТ зазначається, що новобуд частково заступить пам’ятки архітектури на Глінки, 10 та Глінки, 12 (колишня президентська резиденція), проте це не має погіршити композиційної цінності середовища,

Також детальний план території передбачає будівництво  продовження вулиці Зарицьких до вулиці Героїв Майдану. На території, де будуватиметься вулиця, впорядкують зелені зони, які межують із Парком культури.

Червоним – приблизне розташування нової  вулиці (продовження вул. Зарицьких)  та 6-поверхівки на мапі

Окрім того, на вулиці Глінки мають з’явитися дитячі та відпочинкові майданчики, площею близько 400 кв. метрів.

Додамо, що 12 березня о 18.00 год. у великій сесійній залі Львівської міськради відбудеться зустріч із головним архітектом детального плану.

Раніше Львівський портал писав,що неподалік Парку культури планують збудувати готель з рестораном.

 

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