Львів’янин організував міні-завод з виготовлення фальсифікату кави

Правоохоронці викрили та припинили нелегальний «бізнес» з виробництва та продажу фальсифікованої кави. Обвинувальний акт щодо організатора незаконного виробництва скеровано на розгляд суду. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці отримали інформацію, про те, що на Львівщині діє розгалужена мережа збуту фальсифікованої кави відомого товаровиробника і під час слідчо-оперативних заходів встановили особу-організатора підпільного «бізнесу», місце розташування міні-заводу з виготовлення кави, а також канали збуту фальсифікату.

Встановлено, що виробництво 45-річний львів’янин облаштував у власному домогосподарстві на другому поверсі будівлі, куди потрапити можна було лише ліфтом. Потужність міні-заводу сягала тисячі пачок кави на добу. Фальсифікована продукція відвантажувалась з цеху у Львові, а збут проводився через підставних осіб в іншому регіоні України, де зловмисник організував так званий “офіс продаж”. Підроблена кава розповсюджувалась на оптових ринках Львова, а також у мережі невеличких торговельних закладів західного регіону. Робота з клієнтами також проводилась через мережу Інтернет.

Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили обладнання для виробництва та пакування кави, понад дев’ятнадцять тисяч упаковок готової до реалізації продукції, майже сто кілограмів сировини, паперову тару, а також сімнадцять тисяч гривень, виручених від незаконної діяльності. Представники торговельного знаку кави в Україні підтвердили завдання їм значних збитків від незаконного виробництва фальсифікованої кави.

У січні організатору злочинного промислу правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні кримінально правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України, а 20 лютого обвинувальний акт скеровано на розгляд районного суду міста Львова.

Зловмиснику загрожує покарання – штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.