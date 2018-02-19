На Львівщині засуджено військовослужбовця, який вимагав хабар від підлеглого

На Львівщині засуджено військовослужбовця, який вимагав та отримав хабар від підлеглого. За рішенням суду зловмисник має сплатити в дохід держави 25 500 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з військовою прокуратурою Львівського гарнізону задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди командиром взводу однієї із військових частин.

Підлеглий мав передати офіцерові 9 000 гривень за неподання його у списки військовослужбовців, що самовільно залишили військову частину, та «безпроблемне» проходження служби в подальшому.

У жовтні минулого року під час одержання обумовленої суми зловмисник був викритий. Офіцера затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Згодом суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 48 000 гривень.

У лютому районний суд міста Львова визнав офіцера винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За його вироком військовослужбовець зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25 500 гривень). Крім того його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на півтора роки.