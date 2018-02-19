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Частину Монументу Слави у Львові незабаром демонтують

Катерина Родак

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У Львові демонтують найбільшу стелу Монументу Слави, що на вулиці Стрийській. Відповідне рішення робочої групи сьогодні, 19 лютого, озвучив під час брифінгу заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

 

Як відомо, минулого року було створено робочу групу для вирішення питань щодо розміщення Монументу Слави у Львові. Під час одного із засідань було виявлено, що частина елементів конструкції цього комплексу перебуває в гостро аварійному стані. Тому  було прийняте рішення виконавчого комітету ЛМР про виготовлення висновків щодо технічного стану Монументу Слави. Зокрема, міськрада замовила у «Львівської політехніки» дослідження стану ключових конструкцій.

«Згідно цих висновків, загальний стан несучих конструкцій пам’ятника – аварійний, вони підлягають демонтажу», – повідомив Андрій Москаленко.

За його словами, цієї п’ятниці виконком ЛМР буде розглядати питання про надання Галицькій районній адміністрації статусу замовника робіт щодо демонтажу найбільш аварійної частини Монументу.

«Мова йде про найвищу стелу, щоб Галицька районна адміністрація була замовником робіт з протиаварійних демонтажних робіт цієї стели. Друге питання, яке ми будемо виносити, це  є містобудівний аналіз цієї території, обмежений вулицями Стрийською, Героїв Майдану, Вітовського і площі Франка», – зазначив А .Москаленко.

Він уточнив, що першочергові роботи з демонтажу стартують одразу після прийняття виконкомом відповідного рішення. Доля наступних частин комплексу буде вирішуватись на наступних засіданнях робочої групи.

Також Андрій Москаленко розповів, що демонтовану стелу можуть розмістити як експонат у міському музеї «Територія Терору», що на вулиці Чорновола.

Як відомо, минулого тижня націоналісти демонтували напис «Переможцям над нацизмом», натомість написали «Пам’ятник окупантам».

Детальніше про конфлікт довкола пам’ятника читайте у матеріалі «Руїна комунізму: Монумент слави чи ганьби».  Раніше члени ініціативної групи з демонтажу меморіалу погрожували, що самовільно знесуть цей пам’ятник.

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