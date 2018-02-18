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Завтра розпочинається Великий піст: що означають для християн наступні 40 днів

Соломія Григор'єва

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Завтра, 19 лютого, починається Великий піст — головний тривалий піст в християнських конфесіях, мета якого полягає у приготуванні до святкування Великодня. Триватиме він до 7 квітня.

 

Великий піст був встановлений церквою в пам’ять про поневіряння пустелею Ісуса Христа, який протягом 40 днів, попри спокуси, відмовляв собі в їжі.

Однак варто зазначити, що Великий піст складається насправді з 48-ми днів і останній його тиждень – Страсна седмиця – встановлена ​​на честь останніх днів земного життя, страждань і смерті Христа.

Кожен з тижнів Великого посту має свою назву і присвячений особливим подіям:

  • Перший — тиждень торжества православ’я. Перший понеділок посту (19 лютого 2018 року) називається Чистим. В цей день їсти не можна нічого. Також варто утриматися від роботи, присвятивши себе молитві та духовному очищенню.
  • Другий — тиждень святого Григорія, одного з найбільш шанованих богословів православ’я.
  • Третій — Хрестопоклонний тиждень, т. к. в храмах виносять хрест, як символ Христового розп’яття.
  • Четвертій — пам’яті преподобного Іоанна Лествичника, автор книги “Модрина Раю”.
  • П’ятий — тиждень пам’яті святої Марії Єгипетської, яка символізує своїм житієм приклад істинного покаяння і віри.
  • Шостий — Цветоносний тиждень, оспівування дива воскресіння Лазаря Христом.
  • Сьомий — Страсний тиждень. На цьому тижні всі дні мають своє важливе значення, однак найбільш значимі з яких останні чотири:
  • Чистий четвер Страсного тижня — день зцілення, який на світанку необхідно обмити своє тіло і прибрати будинок;
  • Страсна п’ятниця — день вбивства Ісуса Христа на хресті за гріхи людства;
  • Велика субота — день пам’яті вчення Господнього і підготовка святкування Великодня;
  • Світле Христове воскресіння або Православна Пасха — день святкування воскресіння Господнього на третій день після смерті.

Правила Великого посту

  • Перед початком посту обов’язково треба попросити благословення священнослужителя, сповідатися і причаститися.
  • Не допускати гучних розмов, лихослів’я та конфліктів.
  • Не можна таїти образи, тримати злість, не мститися, не думати про погане. Також потрібно позбутися від заздрощів та не брехати.
  • Допомагайте людям. Якщо вас попросять про допомогу, то зробіть все можливе.
  • Постарайтеся відмовитися від свят. Не варто влаштовувати гучні вечірки.
  • Забудьте про шкідливі звички. У Великий піст неприпустимо вживання спиртних напоїв, так само потрібно відмовитися від куріння.
  • Щонеділі відвідувати літургії та щодня присвячувати час молитвам.
  • Відкладіть на час тілесні втіхи.
  • Протягом усіх 48 днів необхідно дотримуватися повної відмови від їжі тваринного походження та м’яса. Страви варто готувати лише на воді і без масла. Їжа повинна бути доволі простою, але різноманітною, без зайвих прянощів, солодощів та солі.

Для тих, хто суворо дотримується посту, існує календар, який розділяє піст по тижнях, а кожен тиждень по днях з певними стравами.

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