Завтра розпочинається Великий піст: що означають для християн наступні 40 днів

Завтра, 19 лютого, починається Великий піст — головний тривалий піст в християнських конфесіях, мета якого полягає у приготуванні до святкування Великодня. Триватиме він до 7 квітня.

Великий піст був встановлений церквою в пам’ять про поневіряння пустелею Ісуса Христа, який протягом 40 днів, попри спокуси, відмовляв собі в їжі.

Однак варто зазначити, що Великий піст складається насправді з 48-ми днів і останній його тиждень – Страсна седмиця – встановлена ​​на честь останніх днів земного життя, страждань і смерті Христа.

Кожен з тижнів Великого посту має свою назву і присвячений особливим подіям :

Перший — тиждень торжества православ’я. Перший понеділок посту (19 лютого 2018 року) називається Чистим. В цей день їсти не можна нічого. Також варто утриматися від роботи, присвятивши себе молитві та духовному очищенню.

Другий — тиждень святого Григорія, одного з найбільш шанованих богословів православ’я.

Третій — Хрестопоклонний тиждень, т. к. в храмах виносять хрест, як символ Христового розп’яття.

Четвертій — пам’яті преподобного Іоанна Лествичника, автор книги “Модрина Раю”.

П’ятий — тиждень пам’яті святої Марії Єгипетської, яка символізує своїм житієм приклад істинного покаяння і віри.

Шостий — Цветоносний тиждень, оспівування дива воскресіння Лазаря Христом.

Сьомий — Страсний тиждень. На цьому тижні всі дні мають своє важливе значення, однак найбільш значимі з яких останні чотири:

Чистий четвер Страсного тижня — день зцілення, який на світанку необхідно обмити своє тіло і прибрати будинок;

Страсна п’ятниця — день вбивства Ісуса Христа на хресті за гріхи людства;

Велика субота — день пам’яті вчення Господнього і підготовка святкування Великодня;

Світле Христове воскресіння або Православна Пасха — день святкування воскресіння Господнього на третій день після смерті.

Правила Великого посту

Перед початком посту обов’язково треба попросити благословення священнослужителя, сповідатися і причаститися.

Не допускати гучних розмов, лихослів’я та конфліктів.

Не можна таїти образи, тримати злість, не мститися, не думати про погане. Також потрібно позбутися від заздрощів та не брехати.

Допомагайте людям. Якщо вас попросять про допомогу, то зробіть все можливе.

Постарайтеся відмовитися від свят. Не варто влаштовувати гучні вечірки.

Забудьте про шкідливі звички. У Великий піст неприпустимо вживання спиртних напоїв, так само потрібно відмовитися від куріння.

Щонеділі відвідувати літургії та щодня присвячувати час молитвам.

Відкладіть на час тілесні втіхи.

Протягом усіх 48 днів необхідно дотримуватися повної відмови від їжі тваринного походження та м’яса. Страви варто готувати лише на воді і без масла. Їжа повинна бути доволі простою, але різноманітною, без зайвих прянощів, солодощів та солі.

Для тих, хто суворо дотримується посту, існує календар, який розділяє піст по тижнях, а кожен тиждень по днях з певними стравами.