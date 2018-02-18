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Від важкої хвороби померла 31-річна львівська журналістка

Олександр Косик

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Вчора, 17 лютого, через важке захворювання померла львівська журналістка Ірина Венгер. Жінці було всього 31 рік.

 

Ірина Венгер навчалася та працювала на факультеті журналістики Львівського національного факультету імені Івана Франка. Окрім того, багато років була журналісткою на телеканалі  ZIK.

Останні роки життя вона боролась з онкологічним захворюванням. В жінки залишились чоловік та маленький син.

Поховають Ірину у Тернополі, звідки вона родом.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Фото: facebook

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