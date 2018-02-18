Львів’ян просять паркуватись так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці

Мешканців Львова просять не паркувати машини у недозволених місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Станом на 10.00 год. в Сихівському районі працює 4 піскорозкидувачі, у Франківському — 4, у Шевченківському — 6, у Залізничному — 5, у Галицькому — 3, у Личаківському — 5 машин.

Нагадаємо, що стежити за роботою снігоприбиральної техніки он-лайн можна тут: http://lviv.art-security.com/report/graph