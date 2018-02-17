У Стрию Mercedes збив пенсіонера на велосипеді

В Стрию автомобіль наїхав на велосипедиста. Внаслідок ДТП літній чоловік отримав тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Стрийський відділ поліції 16 лютого надійшло повідомлення про те, що у райцентрі на об’їзній дорозі Київ-Чоп близько 16.40 сталася автопригода, в якій потерпіла людина.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Мерседес», 52-річний житель району, вчинив наїзд на велосипедиста, 70-річного стриянина. Потерпілий був доставлений у лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні рани голови та плеча.

Наразі встановлюються обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.