Комісія львівських медиків не побачила інвалідності у добровольця із осколком у голові?

Захиснику України, який після поранення у зоні АТО переніс безліч складних операцій, втратив частину кишечника та живе із осколком у голові відмовилися надати інвалідність у Львові. Медико-соціальна експертна комісія Галицького району порадила ветерану, «дякувати Богу, що живий-здоровий». Про це Львівському порталу повідомили у організації «Об’єднання Добровольців».

За словами керівника «Об’єднання добровольців» Олени Живко, 29 січня 2017 року, внаслідок вибуху міни, доброволець отримав важкі поранення під Авдіївкою. У чоловіка вирізана частина кишечника, осколок у голові і ще безліч інших проблем зі здоров’ям. Такий «приємний» спогад залишила по собі україно-російська війна для бійця ДУК «Правий сектор».

«Ми були змушені їздити кілька разів у Жидачівський район, де у нас була маса проблем. Лише після тривалого оббивання порогів у місцевих кабінетах звідти дали направлення у Галицький МСЕК. Нарешті сьогодні таки відбулася медична комісія, на яку ми так довго чекали. І тут почалося найцікавіше. Коли ми прийшли, то лікарі зухвало заявили – “хлопче, ти дякуй Богові, що живий-здоровий, але інвалідності все одно не отримаєш”. Мовляв, треба було приходити, поки рани були свіжі… Всі доводи про те, що у нього явні проблеми зі здоров’ям – немає частини кишечника та осколок у голові на членів комісії чомусь не діяли», – повідомила Олена Живко.

За її словами, на допомогу побратиму оперативно приїхали бійці «Об’єднання добровольців», лише тоді свою думку медики змінили і таки призначили третю групу інвалідності.

«Ставлення до добровольців просто вражає… Такі випадки ошелешують своїм цинізмом… Якщо б добровольці були визнані і мали відповідний статус, або хоча б довідку з Антитерористичного центру, то боєць автоматично отримав б статус інваліда війни. Відповідно, була б значно більша пенсія та соціальні пільги. Натомість досі стикаємося з нонсенсом, що хлопці, які пройшли війну і повернулися з пораненнями, прирівняні до людей, які отримали травми в цивільному житті. Сьогоднішній випадок дуже добре ілюструє необхідність прийняття законопроекту №7190 (Про визнання добровольців учасниками бойових дій, їх соціальний і правовий статус – ред.), який влада вперто ігнорує уже стільки часу», – йдеться у повідомленні.