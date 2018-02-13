З пологового на Мечникова втекла породілля, залишивши свою дитину

У міському комунальному клінічному пологовому будинку №1, що на вулиці Мечникова, 8 у Львові, мешканка Закарпаття залишила своє новонароджене немовля. Цю інформацію Львівському порталу підтвердили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, сьогодні близько 14. 00 год. до поліції звернулись медики, заявивши, що з пологового втекла породілля, залишивши свою дитину.

Жінку 1986-го року народження у пологовий привезла сьогодні «швидка». Вона народила здорову дитину, після чого одразу залишила пологовий.

Нагадаємо, 9 лютого невідома жінка залишила у Львівській міській дитячій лікарні у «Вікні життя» немовля.