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Четверо вчителів Львівщини стали переможцями всеукраїнського конкурсу освітян

Дарина Смеречанська

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Четверо вчителів зі Львівщини стали переможцями Всеукраїнського конкурсу навчальних матеріалів з різних предметів. Про це повідомляє освітній проект «На урок».

 

Освітній проект «На Урок» започаткував Всеукраїнський конкурс навчальних матеріалів з різних предметів, де суддями та учасниками виступають освітяни.

Нещодавно був опублікований січневий список переможців, в якому взяли участь 1553 педагоги, які додали 4246 авторські розробки. Всього за місяць було зроблено 37661 завантаження. Загалом у конкурсі 131 переможець.

Серед переможців є 4 вчителя, які представляють Львівську область.

-Демків Марія Василівна – вчитель музичного мистецтва та художньої культури в Жовківська ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів, м. Жовква, Жовківський район, Львівська область. Номінація: Музичне мистецтво, Художня культура.

-Демків Олег Степанович – вчитель фізики, КЗЛОР НРЦ “Злагода”, м. Жовква, Жовківський район, Львівська область. Номінація: Фізика.

-Дзюба Ігор Іванович Львів – вчитель предмета “Захист Вітчизни”, СЗШ №32 м. Львів, Львівська область. Номінація: Захист Вітчизни.

-Пудло Діана Степанiвна – викладач української мови і літератури в Боринський професiйний лiцей народних промислiв i ремесел, с. Бориня, Турківський район, Львівська область. Номінація: Технології.

Детальніше про умови конкурсу тут.

 

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