У Львові правоохоронці повернули додому 10-річного хлопчика, який втік від матері і загубився

Патрульні допомогли розшукати домівку 10-річному хлопчику, який заблукав на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Так, вчора близько 15 години до патрульних надійшов виклик від небайдужої громадянки з проспекту Червоної Калини, яка на зупинці громадського транспорту виявила дитину, яка кричить і плаче шукаючи маму. Заявниця у телефонній розмові з інспекторами повідомила, що дитина навідріз відмовляється йти з нею на контакт і втікає. Прямуючи на виклик, жінка знову зателефонувала поліцейським і сказала, що дитина забігла у трамвай і поїхала у напрямку кінцевої зупинки на Санта-Барбарі.

Патрульні, прибувши туди, побачили трамвай із номером, який вказала заявниця, однак серед пасажирів хлопчика, якого описала жінка не було. Патрульні обстежили прилеглі зупинки громадського транспорту і виявили хлопчика, який був в орієнтуванні біля одного із магазинів.

При наближенні поліцейських він знову почав втікати. Інспектори наздогнали його і їм вдалося встановити з 10-річним хлопчиком контакт.

«Він повідомив дві цифри і зазначив, що не знає, яка з них є номером його будинку. Тоді інспектори разом з хлопчиком вирушили на пошуки домівки і з’ясувалося, що перша цифра – це номер будинку, а друга – квартири. 47-річна мама повідомила, що її син має хронічне захворювання і порушення просторової орієнтації. Він втік від неї, коли вони разом ходили до магазину», – поінформували у прес-службі патрульної полції.

Патрульні провели жінці профілактичну бесіду і повідомили про цю подію Сихівський відділ поліції рапортом.