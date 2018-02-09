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Дівчина поцупила 142 тисячі у сусідки, з якою винаймала житло у Львові

Дарина Смеречанська

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У Львові дівчина звинуватила у крадіжці іноземку, з якою спільно винаймали квартиру. Загальна сума збитків, заподіяних потерпілій, склала близько 142 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

В Галицький відділ поліції звернулася 18-річна жителька Дніпропетровської області. Дівчина повідомила, що у Львові вона винаймала помешкання спільно із 27-річною громадянкою однієї із пострадянських країн. Після того, як іноземка вибралася з квартири, потерпіла виявила зникнення зі своєї валізи грошових коштів – 500 доларів США, 1000 канадських доларів, 900 євро та іншої валюти. Загальна сума заподіяних збитків – понад 142 000 гривень.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

 

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