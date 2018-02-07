20 кілометрів жаху. У мережу виклали відео аварійної дороги Дрогобич – Самбір

У мережі опублікували відео дороги Дрогобич – Самбір, яка перебуває у жалюгідному стані, передає кореспондент Львівського порталу.

«Дорога Дрогобич-Самбір – це 20 кілометрів жаху і шоку», – йдеться у описі відео.

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За даними місцевих ЗМІ, із 6 лютого на маршрут перестали виходи автобуси сполученням Дрогобич – Самбір.

Неофіційне пояснення звучить так: «Дорогою смерті їздити ніхто не буде. Вбивати своїх пасажирів наміру не маємо».

Як відомо чиновники пообіцяли відремонтувати дорогу державного значення ще торік.

Відео: Наше Прикарпаття