20 кілометрів жаху. У мережу виклали відео аварійної дороги Дрогобич – Самбір

У мережі опублікували відео дороги Дрогобич – Самбір, яка перебуває у жалюгідному стані, передає кореспондент Львівського порталу.
«Дорога Дрогобич-Самбір – це 20 кілометрів жаху і шоку», – йдеться у описі відео.
За даними місцевих ЗМІ, із 6 лютого на маршрут перестали виходи автобуси сполученням Дрогобич – Самбір.
Неофіційне пояснення звучить так: «Дорогою смерті їздити ніхто не буде. Вбивати своїх пасажирів наміру не маємо».
Як відомо чиновники пообіцяли відремонтувати дорогу державного значення ще торік.
Відео: Наше Прикарпаття
Андрій Котенський