Екоінспекція виявила близько 300 незаконно зрубаних дерев у Львові

За останні декілька тижнів у Львові самовільно зрубали близько 300 дерев. Як повідомив у коментарі Львівському порталу начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області Микола Маланич, несанкціоновані рубки відбуваються на території усіх районів міста.

Він також зазначив, що рубками займаються особи, які не мають жодних дозвільних документів на свої дії.

«На мою думку, ці території готуються до будівництва. Ця зрізка відбувається хаотично впродовж 2-3 тижнів», – зазначив посадовець.

Микола Маланич наголосив, що за інформацією від районних адміністрацій Львова, жодних підстав для вирубки такої кількості дерев не було.

Згідно даних Держекоінспекції Львівщини, несанкціоновані рубки були виявлені на вулицях Леннона, Миколайчука та Лазаренка у Львові. Окрім того, подібні факти екоінспектори зафіксували у селі Глинна Наварія, що біля Львова, та у селі Стрілки біля Стрия.

Так, 10 січня цього року екоінспекція виявила самовільну рубку 183-х дерев в районі вулиці Миколайчука у Львові біля Голосівського кладовища. Збитки, завдані довкіллю, становлять 145 тисяч гривень.

У листопаді минулого року екоінспекція зафіксувала на вулиці Дж. Леннона неподалік новобудов за будинками №3 та №5 зрізку 76 дерев і 9 –ти повалених важкою технікою пнів, а ще 15 пнів на цій ділянці викорчували. Збитки, завдані довкіллю, становлять 52 тис. 589,5 грн.

У червні 2017 року екоінспектори проводили перевірку на території села Глинна Наварія, в ході якої виявили 11 зрізаних пнів дерев різних порід. Сума нарахованих збитків становить 4039 грн.

У серпні 2017 року екоінспектори виявили незаконну вирубку дерев на вул. Лазаренка, 31. За цією адресою на частково огородженій території з охороною пошкоджено 10 дерев, сім з яких неможливо відновити. Збитки, як підрахувала Державна екологічна інспекція, становлять 4452 грн.

Зазначимо, що за адресою Лазаренка, 31 цього літа призупинили незаконне будівництво. Окрім того Франківський відділ поліції відкрив кримінальне провадження щодо факту незаконного будівництва.

Ще одну незаконну вирубку Держекоінспекція виявила на території Стрілківської сільської ради. Там несанкціоновано зрізали 1039 дерев. З них 30 штук перебувало на території природно-заповідного фонду.

«Також ситуацію маємо по Сколівському районі – там ситуація вкрай кричуща – 11100 дерев вже сьогодні зрізано. Це не природо заповідний фонд, це не є лісфонд, це захисна смуга, яку самовільно вирішили рубати», – додав Микола Маланич.

Своєю чергою керуюча справами виконавчого комітету Львівської міськради Марта Литвинюк зазначила на засіданні апаратної наради у Львівьскій ОДА, що їй про факти несанкціонованих вирубок у Львові нічого невідомо.

Як відомо, минулого року у Львові зрізали усі небезпечні дерева на парковці, що на вулиці Валовій. Раніше на цій парковці дерево розтрощило дерево нардепки Оксани Юринець.