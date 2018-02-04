Вночі у Львові 29-річний водій стріляв з автомобіля в перехожого

Сьогодні вночі, 4 лютого, у Львові стріляли з автомобіля у 24-річного чоловіка. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

Так, близько 4.00 годю близько 4 години до патрульних на вулиці Зеленій звернувся 24-річний чоловік і повідомив, що на бічній вулиці Йосипа Сліпого стоїть автомобіль марки Honda Acurа, в якому перебуває невідомий, що стріляв в нього.

За словами заявника, незнайомий йому чоловік здійснив кілька пострілів і погрожував йому предметом схожим на зброю.

«Патрульні одразу відреагували і завернувши в згадану вулицю, побачили як їм на зустріч їде вказаний автомобіль. Транспортний засіб зупинили, за кермом сидів 29-річний водій. Він підтвердив, що має при собі пістолет та відповідний дозвіл, а також і факт стрільби в напрямку заявника. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Личаківського відділу поліції», – розповіли патрульні.

Фото: Патрульна поліція Львівської області