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Вночі у Львові 29-річний водій стріляв з автомобіля в перехожого

Катерина Родак

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Сьогодні вночі, 4 лютого, у Львові стріляли з автомобіля у 24-річного чоловіка. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

 

Так, близько 4.00 годю  близько 4 години до патрульних на вулиці Зеленій звернувся 24-річний чоловік і повідомив, що на бічній вулиці Йосипа Сліпого стоїть автомобіль марки Honda Acurа, в якому перебуває невідомий, що стріляв в нього.

За словами заявника, незнайомий йому чоловік здійснив кілька пострілів і погрожував йому предметом схожим на зброю.

«Патрульні одразу відреагували і завернувши в згадану вулицю, побачили як їм на зустріч їде вказаний автомобіль. Транспортний засіб зупинили, за кермом сидів 29-річний водій. Він підтвердив, що має при собі пістолет та відповідний дозвіл, а також і факт стрільби в напрямку заявника. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Личаківського відділу поліції», – розповіли патрульні.

Фото: Патрульна поліція Львівської області

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