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Для мешканців Львівщини створили мапу з інформацією про усі житлові будівництва

Катерина Родак

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Асоціація західноукраїнських забудовників створила онлайн-мапу з усіма будівництвами, що ведуть у Львові та Львівській області.

 

На мапі можна дізнатися адресу будівництва, його статус та отримати інформацію про наявність чи відсутність у забудовника дозвільної документації.  Шукати житло можна за районами, за назвами компаній-забудовників або за конкретною адресою.

Ознайомитися з мапою будівнцтв можна за посиланням.

Нагадаємо, що на сайті Львівської міської ради доступна мапа незаконних забудов Львова, щоправда інформація там неповна.

 

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