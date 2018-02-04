Для мешканців Львівщини створили мапу з інформацією про усі житлові будівництва

Асоціація західноукраїнських забудовників створила онлайн-мапу з усіма будівництвами, що ведуть у Львові та Львівській області.

На мапі можна дізнатися адресу будівництва, його статус та отримати інформацію про наявність чи відсутність у забудовника дозвільної документації. Шукати житло можна за районами, за назвами компаній-забудовників або за конкретною адресою.

Ознайомитися з мапою будівнцтв можна за посиланням.

Нагадаємо, що на сайті Львівської міської ради доступна мапа незаконних забудов Львова, щоправда інформація там неповна.