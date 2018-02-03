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У Львові збирають харчі та побутові речі для жителів Угнівського хоспісу

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У Львові збирають речі для постояльців хоспісу в Угневі. Також волонтери запрошують усіх небайдужих приєднатись до поїздки в хоспіс 16 лютого.

 

Волонтери повідомляють, що  жителі хоспісу мають потребу в продуктах харчування.
Зокрема збирають такі продукти:
цукор
борошно
масло,
молоко,
риба філе,
фарш,
м`ясо
рис ,
пшоно,
овочі (капуста, морква, буряк).

Окрім того волонтери просять приносити побутові засоби:
порошок ,
плин до посуду,
губки до посуду,
рідина для туалету,
шампунь,
туалетний папір .

Не будуть зайвими тонометри та джгути.

Усім небайдужих просять звертатись до волонтерів за телефоном 0677565876.
Речі можна приносити за адресою вул. Котлярська, 2.
 

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