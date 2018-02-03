У Львові збирають харчі та побутові речі для жителів Угнівського хоспісу

У Львові збирають речі для постояльців хоспісу в Угневі. Також волонтери запрошують усіх небайдужих приєднатись до поїздки в хоспіс 16 лютого.

Волонтери повідомляють, що жителі хоспісу мають потребу в продуктах харчування.

Зокрема збирають такі продукти:

цукор

борошно

масло,

молоко,

риба філе,

фарш,

м`ясо

рис ,

пшоно,

овочі (капуста, морква, буряк).

Окрім того волонтери просять приносити побутові засоби:

порошок ,

плин до посуду,

губки до посуду,

рідина для туалету,

шампунь,

туалетний папір .

Не будуть зайвими тонометри та джгути.

Усім небайдужих просять звертатись до волонтерів за телефоном 0677565876.

Речі можна приносити за адресою вул. Котлярська, 2.

