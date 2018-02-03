У Львові збирають харчі та побутові речі для жителів Угнівського хоспісу

У Львові збирають речі для постояльців хоспісу в Угневі. Також волонтери запрошують усіх небайдужих приєднатись до поїздки в хоспіс 16 лютого.
Волонтери повідомляють, що жителі хоспісу мають потребу в продуктах харчування.
Зокрема збирають такі продукти:
цукор
борошно
масло,
молоко,
риба філе,
фарш,
м`ясо
рис ,
пшоно,
овочі (капуста, морква, буряк).
Окрім того волонтери просять приносити побутові засоби:
порошок ,
плин до посуду,
губки до посуду,
рідина для туалету,
шампунь,
туалетний папір .
Не будуть зайвими тонометри та джгути.
Усім небайдужих просять звертатись до волонтерів за телефоном 0677565876.
Речі можна приносити за адресою вул. Котлярська, 2.