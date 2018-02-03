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На Львівщину не пропустили понад 20 тонн заражених мандарин

Катерина Родак

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Українські митники повернули до Польщі партію заражених експортованих мандарин.

Заражену партію, вагою 20,551 тонн, виявили 25 січня митники поста «Північний» на Львівщині. Їх Україна експортувала з Польщі, походження фруктів – з Іспанії та Італії.

При проведенні обов’язкового фітосанітарного контролю експерти Держпродспоживслужби знайшли відсутню в Україні середземноморську плодову муху (Ceratitis capitata Wied).

Після проведеного огляду заражений вантаж повернуто до Польщі.

Окрім того, Держпродспоживслужба надіслала Польщі надіслала нотифікацію про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

 

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