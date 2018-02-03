На Львівщину не пропустили понад 20 тонн заражених мандарин

Українські митники повернули до Польщі партію заражених експортованих мандарин.
Заражену партію, вагою 20,551 тонн, виявили 25 січня митники поста «Північний» на Львівщині. Їх Україна експортувала з Польщі, походження фруктів – з Іспанії та Італії.
При проведенні обов’язкового фітосанітарного контролю експерти Держпродспоживслужби знайшли відсутню в Україні середземноморську плодову муху (Ceratitis capitata Wied).
Після проведеного огляду заражений вантаж повернуто до Польщі.
Окрім того, Держпродспоживслужба надіслала Польщі надіслала нотифікацію про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.
Катерина Родак