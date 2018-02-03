Львівський гурт отримав престижну американську премію

Львівський гурт ATMASFERA отримав престижну американську премію “RoundGlass Music Awards 2018”. Про це повідомила адміністратор гурту Марія Кропатницька.

Львівський гурт виграв у номінації “Enlightened Musician of the Year”. Номінація присуджується тим музикантам, хто створює музику для здоров’я, екологічної свідомості та миру.

ATMASFERA виконує пісні в стилі World та Contemporary Music, комбінує класичні форми з джазовими імпровізаціями, експериментує з фольковими та етномотивами світу. Останні свої роботи створює в стилі Indie Yoga music.