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Львівський гурт отримав престижну американську премію

Катерина Родак

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Львівський гурт ATMASFERA отримав престижну американську премію “RoundGlass Music Awards 2018”. Про це повідомила адміністратор гурту Марія Кропатницька.

Львівський гурт виграв у номінації “Enlightened Musician of the Year”. Номінація присуджується тим музикантам, хто створює музику для здоров’я, екологічної свідомості та миру.

ATMASFERA  виконує пісні в стилі World та Contemporary Music, комбінує класичні форми з джазовими імпровізаціями, експериментує з фольковими та етномотивами світу.  Останні  свої роботи  створює в стилі  Indie Yoga music.

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