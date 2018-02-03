100 друзів для Вульфа. У Львові допомоги потребує собака з епілепсією

Львівська волонтерка Ірина Камкова просить допомоги у підтримці собаки Вульфа, якому діагностували епілепсію. Через постійні напади собака потребує дороговартісного лікування.

За словами волонтерки, щомісяця у собаки трапляються епілептичні напади, і її доводиться лишати на стаціонарі у ветклініці.

«Вульф – покинутий господарями собака з епілепсією. Зараз перебуває під моїм кураторством. Його життя залежить від дорогого і постійного лікування. Був знайдений на трасі в січні 2017 року. Вульфа віддали на перетримку у Львів в очікуванні прилаштування, але через деякий час в нього почалися напади. Після МРТ та ряду інших обстежень Вульфові було діагностовано ідіопатичну епілепсію. Незважаючи на постійний прийом протисудомних препаратів, все рівно, орієнтовно раз на місяць, відбуваються напади. Переважно їх не вдається зупинити самостійно, тому доводиться залишати його на стаціонарі. Деколи просто опускаються руки, від жалю до Вульфика, від відсутності фінансів для продовження боротьби. Але Вульф – неймовірний собака, за поведінкою, за зовнішністю, за жагою до життя. Я не можу його покинути», – розповідає Ірина Камкова.

Відтак вона створила Facebook-сторінку для координації допомоги Вульфу і просить усіх небайдужих допомогти.

«Щоб не доводилось в паніці шукати коштів для чергової госпіталізації, а також на придбання щоденних ліків, будемо з Вульфиком дуже вдячні людям, які допомагатимуть нехай невеличкими сумами, але на регулярній основі. Фінансові звіти завжди публікую на своїй сторінці, а відтепер вони розміщатимуться в спільноті», – зазначає волонтерка.

Якщо Ви маєте можливість і бажання допомогти – картка ПриватБанку 5168755613783147 Камкова Ірина.