На Львівщині син тричі обікрав власну матір

На Пустомитівщині судитимуть зловмисника, причетного до крадіжок грошей у власної матері. Протягом тижня син тричі переказував кошти з банківської картки потерпілої на власний рахунок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Пустомитівський відділ поліції 30 січня звернулась 56-річна місцева мешканка із заявою про те, що 27-річний син вчинив крадіжку грошей з її банківської картки.

Як встановили правоохоронці, зловмисник протягом тижня тричі переказував кошти з рахунку матері на власний – 5 000 гривень та двічі по 1000 гривень.

Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до п’яти років.