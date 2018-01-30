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Вночі від чадного газу помер 29-річний львів’янин

Олександр Косик

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У Львові в квартирі помер чоловік. Попередньою причиною смерті є отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР повідомили, що за інформацією лікарів швидкої медичної допомоги, сьогодні о 9.03 год. у Львові в квартирі на вулиці Б. Хмельницького, 153 (Шевченківський район, ЛКП «Збоїща 408») отруївся, ймовірно, чадним газом чоловік, 1989 року народження. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть чоловіка до приїзду.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири.

Причини події встановлюються.

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