Мін'юст призначив нового керівника юстиції Львівщини

Новим керівником Головного територіального управління юстиції у Львівській області призначено Іванну Смачило. Про це вона повідомила у Facebook, передає Львівський портал.

З 2015 року Іванна Смачила очолювала Рівненську юстицію.

Нагадаємо, раніше управління юстиції Львівщини очолював Ярослав Жукровський – його призначили на посаду у 2015 році. Наприкінці 2017 року Ярослава Жукровського звільнили з посади, закинувши йому перевищення службових обов’язків. Екс-керівник юстиції Львівщини своє звільнення оскаржує у суді.