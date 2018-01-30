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Мін'юст призначив нового керівника юстиції Львівщини

Катерина Родак

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Новим керівником Головного територіального  управління юстиції у Львівській області  призначено Іванну Смачило. Про це вона повідомила у Facebook, передає Львівський портал.

 

З 2015 року Іванна Смачила очолювала Рівненську юстицію.

Нагадаємо, раніше управління юстиції Львівщини очолював Ярослав Жукровський – його призначили на посаду у 2015 році. Наприкінці 2017 року Ярослава  Жукровського звільнили з посади, закинувши йому перевищення службових обов’язків. Екс-керівник юстиції Львівщини своє звільнення оскаржує у суді.

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